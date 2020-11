De Chinese leverancier Huawei zal geen rol spelen in de 5G-kernnetwerken in Duitsland, meldt de Duitse nieuwssite Welt zondag. Alle netwerkoperators hebben deze beslissing genomen en volgen daarmee het voorbeeld van onder meer Australië en de Verenigde Staten.

Het kernnetwerk bevat alle mobiele spraak-, data- en internetverbindingen. Kortom, gevoelige onderdelen van het 5G-netwerk. Om de kern beter te beschermen komt Duitsland met een nieuwe IT-beveiligingswet waarin de nadruk wordt gelegd op de betrouwbaarheid van leveranciers.

Juist omdat de betrouwbaarheid in twijfel wordt getrokken, is de apparatuur van Huawei in verschillende landen uit de systemen geweerd. Onder meer de VS en Australië vrezen dat de apparatuur door Chinese autoriteiten wordt ingezet voor spionage. Huawei ontkent dit.

Ook maakte het Verenigd Koninkrijk in januari al bekend dat hardwarefabrikanten met "hoge risico's", waaronder Huawei, een beperkte rol krijgen in de uitrol van het 5G-netwerk in het land. Volgens het besluit mocht Huawei wel meedoen in het netwerk, maar krijgt het bedrijf geen toegang tot "gevoelige delen" van het kernnetwerk.

In Nederland wordt Huawei uit "kritieke delen" van het netwerk geweerd, meldde het kabinet in december. Maar hierover bestaat nog veel onduidelijkheid. Er volgt nog een formeel besluit.