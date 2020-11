Chipfabrikant Qualcomm mag van de Verenigde Staten weer 4G-chips verkopen aan Huawei, meldt Reuters. Het gaat om 4G-producten voor mobiele apparaten, waarvoor nu een vrijstelling geldt van de Amerikaanse handelsbeperkingen die worden opgelegd te midden van oplopende spanningen met China.

Qualcomm en alle andere Amerikaanse halfgeleiderbedrijven werden in september gedwongen te stoppen met het verkopen van chips aan het Chinese technologiebedrijf nadat de Amerikaanse handelsbeperkingen van kracht werden.

Analist Stacy Rasgon laat aan Reuters weten dat de Qualcomm-licentie een "beperkte impact" zou hebben, omdat deze alleen betrekking heeft op 4G-chips terwijl consumenten overschakelen naar nieuwere 5G-apparaten. Het is nog onduidelijk of de VS ook Qualcomm-licenties zal verlenen voor 5G-smartphonechips

Het handelsverbod is inmiddels ruim een jaar van kracht en werd ingesteld omdat de VS Huawei verdenkt van spionage voor de Chinese overheid. Hoewel dit niet bewezen is, heeft de regering-Trump alsnog besloten om Huawei een handelsverbod op te leggen. Huawei heeft dit altijd ontkend.