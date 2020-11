Uber is van plan om zijn afdeling rond zelfrijdende auto's te verkopen, melden nieuwssite TechCrunch en persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen.

Volgens beide nieuwsmedia is Uber in gesprek met Aurora, een in 2017 opgericht bedrijf dat wordt geleid door grote namen uit de wereld van autonoom rijden. Zowel TechCrunch als Reuters meldt dat de gesprekken nog lopen en dat de onderhandelingen nog kunnen klappen.

Uber heeft veel geïnvesteerd in autonoom rijden. In de langetermijnvisie van het bedrijf zouden chauffeurs op termijn overbodig zijn, omdat Ubers auto's passagiers zelfstandig van A naar B kunnen brengen. Sinds de COVID-19-pandemie is de focus van het bedrijf echter meer op de kerntaken gaan liggen: taxiritten en maaltijdbezorging.

Uber en Aurora wilden tegen TechCrunch en Reuters niet op de berichtgeving reageren.

Aurora is opgericht door Chris Urmson, die eerder bij Google werkte aan technologie voor zelfrijdende auto's, wat inmiddels onder de naam Waymo gebeurt. Een andere topman van het bedrijf is Sterling Anderson, die eerder bij automaker Tesla werkte aan zelfrijfuncties die onder de naam Autopilot vallen.