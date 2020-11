In de Canadese stad Montreal is vrijdag mogelijk een gijzeling aan de gang bij een kantoor van gameontwikkelaar Ubisoft. De politie heeft het gebied om het kantoor afgezet en roept op om uit de buurt te blijven, melden lokale media.

Op beelden van het Canadese tv-station TVA is te zien hoe medewerkers op een dak staan. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog binnen zouden zijn.

De politie maakte bekend in actie te zijn gekomen nadat het noodnummer was gebeld. Momenteel wordt er onderzocht wat er precies aan de hand is, al zijn er vooralsnog geen doden of gewonden gemeld.

Ubisoft Montreal is een van de studio's van de Franse game-uitgever Ubisoft. De studio heeft recent Assassin's Creed Valhalla uitgebracht en was ook verantwoordelijk voor Assassin's Creed Odyssey. Wereldwijd spelen miljoenen mensen de Ubisoft-spellen.

Het kantoor in Montreal is niet het hoofdkantoor van de gameontwikkelaar. Dat bevindt zich in de Franse stad Montreuil.

Ubisoft kwam recent in opspraak nadat in een onderzoek onder 14.000 werknemers van het bedrijf een kwart aangaf wel eens "ongepast gedrag" op de werkvloer te hebben meegemaakt.

Dit bericht wordt aangevuld zodra we meer weten.