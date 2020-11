Hackers uit Rusland en Noord-Korea hebben geprobeerd om netwerken van farmaceutische bedrijven in verschillende landen binnen te dringen. De bedrijven houden zich bezig met onderzoek naar het behandelen van COVID-19 en het ontwikkelen van een vaccin. Dat maakt Microsoft vrijdag bekend.

Volgens Microsoft hebben de aan Rusland gelieerde hackersgroep Fancy Bear en twee verschillende hackersgroepen uit Noord-Korea geprobeerd om bij zeven farmaceutische bedrijven binnen te dringen. Bij de bedrijven wordt gewerkt aan een vaccin tegen COVID-19.

Het gaat om bedrijven in Canada, Frankrijk, India, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Microsoft geeft verder geen details over de hackaanvallen. Het is daarom niet duidelijk wanneer de aanvallen hebben plaatsgevonden en welke bedrijven precies doelwit waren.

Wel voegde het techbedrijf nog toe dat de meeste inbraakpogingen zijn mislukt, maar dat een aantal pogingen wel succesvol waren.

Een vertegenwoordiger van de Russische ambassade in Washington ontkent tegenover Reuters dat Rusland betrokken is bij de aanvallen. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd.

Duitse Biontech ook aangevallen

Het Duitse Biontech uit Mainz was ook doelwit van hackers, meldt Business Insider. Dit bedrijf werkt samen met farmaceut Pfizer aan een coronavaccin. Maandag bleek dat de eerste testresultaten van dit vaccin veelbelovend zijn.

Het bedrijf werd in september aangevallen, vermoedelijk door hackers uit Rusland. In een reactie tegenover Business Insider heeft een woordvoerder laten weten dat de hackers niet zijn binnengedrongen op de servers van Biontech.