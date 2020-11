Wat is het beste draadloze oordopje? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Draadloze oordopjes zijn populair, vooral de zogenaamde 'true wireless'-modellen (ook wel earbuds genoemd). Logisch, want zonder draad is erg makkelijk voor onderweg of tijdens sporten. Ook in combinatie met mondkapjes, want iedere koptelefoon met draad zit in de weg, zodra je een mondkapje op of af wilt doen. Daar heb je met 'true wireless'-koptelefoons geen last van. Ze worden ook kwalitatief steeds beter. En met sommige modellen kun je op een volle lading urenlang luisteren.

De Consumentenbond test koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en accuduur. In totaal zijn er 171 koptelefoons getest die goed verkrijgbaar zijn, waarvan 76 draadloze oordopjes.

De bekende AirPods Pro van Apple komen als de Beste uit de Test. Een model van Skullcandy is de Beste Koop.

Deze oordopjes van Apple zijn volledig draadloos. Daarnaast zijn ze 'in ear', wat betekent dat je ze in je oor vastdrukt.

De geluidskwaliteit is uitstekend. Het ervaren luisterpanel waardeert deze oortjes hoger dan de modellen van andere gevestigde merken. En daar zijn ook een aantal nog duurdere modellen bij.

Ze hebben een goed werkende ruisonderdrukking (actieve noise cancelling). En dat is zeker bij 'in ear' niet vanzelfsprekend. Hierdoor heb je minder last van ongewenste geluiden uit de omgeving. Je kunt dit ook uitschakelen.

Het draagcomfort is goed, al vindt niet iedereen 'in ear' prettig. Ze zitten een stuk steviger in je oor dan oordopjes die in je oor 'hangen', zoals de niet-pro variant van de AirPods.

De accuduur is beperkt, zoals vaker bij dit soort kleine oordopjes. Op een volle lading gaan ze maar krap zes uur mee.

De AirPods Pro werken het beste met een iPhone, maar je kunt ze ook gebruiken met een Android-telefoon. Je mist dan wel enkele functies, zoals het kunnen aanpassen van bepaalde instellingen via een app. Alternatieven die met Android volledig te bedienen zijn, klinken niet zo goed. Deze zijn wel wat goedkoper.

Dat je ook redelijke geluidskwaliteit krijgt voor een lagere prijs bewijst dit model van Skullcandy. Ze zijn flink goedkoper en kunnen dan ook niet tippen aan het geluid van de AirPods Pro. Maar de geluidskwaliteit is heel aardig voor deze prijsklasse en de stemmen klinken goed. Ook is er voldoende bas, maar dit klinkt soms wat 'boemerig'.

De oordopjes zijn volledig draadloos en zoals gebruikelijk voor dit soort koptelefoons 'in ear'. Het draagcomfort is goed. Ze zijn licht maar voelen toch robuust aan.

De accuduur is helaas matig. De oordopjes gaan op een volle lading maar zo'n drie uur mee. Dat is lang genoeg voor de meeste concerten of podcasts, maar je moet ze toch vaker opladen en op de langere termijn wordt accuduur alleen maar minder.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product.

De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.