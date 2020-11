De terugkeer van Fruit Ninja, je financiële huishouden op orde met NOVA en op kwaadaardige geesten jagen in The Pathless. Dit zijn de apps van de week.

Fruit Ninja 2

Had je rond 2010 al een smartphone? Grote kans dat je dan Fruit Ninja hebt gespeeld. De razend populaire game van weleer heeft afgelopen week eindelijk een opvolger gekregen.

In Fruit Ninja 2 is het nog steeds de bedoeling om het fruit zo snel mogelijk te snijden. Terwijl de appels, bananen, mango's en meloenen je om de oren vliegen, moet je goed opletten, want door een bepaalde fruitsoorten met elkaar te combineren krijg je meer punten.

Alhoewel Fruit Ninja 2 grotendeels identiek is aan zijn voorganger, zijn er wel een paar dingen veranderd. In de nieuwe multiplayermodus kun je het bijvoorbeeld opnemen tegen andere fruitninja's van over de hele wereld.

Download Fruit Ninja 2 voor Android of iOS (gratis, met in-app aankopen)

NOVA

Nationale Nederlanden heeft een digitaal huishoudboekje uitgebracht: NOVA. Deze nieuwe app probeert inzicht te geven in je financiële situatie, wat jou meer gemoedsrust oplevert.

De app kijkt naar je inkomsten en uitgavenpatroon. Aan de hand van je betaalrekening controleert NOVA hoeveel er binnenkomt, waar je centen naar toe gaan en hoeveel je nog kunt uitgeven tot je volgende salaris gestort wordt.

Dit gaat overigens automatisch. Nadat je NOVA eenmalig toegang hebt gegeven tot je betaalrekening kan hij in- en uitgaande transacties binnenhalen. Extra handig is dat ze ook direct gecategoriseerd worden. Maakt NOVA hierbij een fout? Dan kun je de transactie handmatig aan het juiste label hangen, zoals de huur, boodschappen of persoonlijke verzorging.

NOVA is gratis en werkt samen met elke Nederlandse betaalrekening. Je hoeft dus geen klant bij Nationale Nederlanden te zijn om de app te kunnen gebruiken.

Download NOVA voor Android of iOS (gratis)

The Pathless

Van uitstel komt niet altijd afstel, zo bewijst The Pathless. Deze game zou eigenlijk bij lancering van Apple Arcade (de gamedienst van Apple) beschikbaar zijn, maar liep vertraging op.

102 Bekijk de trailer van The Pathless

Nu kunnen spelers alsnog in de huid van de The Hunter kruipen. Deze hoofdpersoon met pijl en boog naar een mysterieus eiland afgereisd om de inwoners van een kwade vloek te verlossen.

Dit doe je door een hoop pijlen op vijandelijke geesten los te laten, acrobatische stunts uit te halen en de gigantische, prachtige open wereld te verkennen. Ook moet je het regelmatig opnemen tegen krachtige eindbazen. Verder steekt het verhaal goed in elkaar, maar daarover zullen we niets verklappen.

Download The Pathless voor Apple-apparaten (met een Apple Arcade-abonnement van 4,99 euro per maand)