Twitter heeft ongeveer 300.000 tweets over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten als twijfelachtig of mogelijk misleidend gemarkeerd. Dat komt neer op 0,2 procent van alle tweets over de Amerikaanse verkiezingen die tussen 27 oktober en 11 november werden geplaatst, meldt het bedrijf op zijn blog.

Sociale media liggen onder een vergrootglas door de grote rol die desinformatie speelde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vier jaar geleden. Russen bleken in 2016 gecoördineerd misleidende informatie te versturen om het verkiezingsproces te beïnvloeden.

Tweets die als mogelijk misleidend worden beschouwd, worden door Twitter van een label voorzien. Daarin staat dat de bewering in de tweet in twijfel wordt getrokken.

Een zwaardere maatregel is het afschermen van tweets. Daarbij is de tweet niet direct zichtbaar, maar moeten Twitter-gebruikers een melding wegklikken waarin staat dat een deel van of de gehele inhoud van de tweet mogelijk misleidend is. Ook kan het bericht niet geretweet worden zonder dat de gebruiker er zelf een opmerking bij plaatst.

Twitter heeft die actie 456 keer ondernomen, waaronder zestien keer bij tweets die president Donald Trump sinds de verkiezingsdag op 3 november verstuurde. Vier dagen later werd bekend dat zijn rivaal Joe Biden de strijd om het Witte Huis heeft gewonnen.

De cijfers van Twitter geven voor het eerst inzicht in hoe vaak het sociale medium actie onderneemt rond de verkiezingen. Naast op Twitter zijn de ogen ook gericht op Facebook en YouTube (onderdeel van Google).