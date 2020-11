YouTube Rewind, de jaarlijkse video waarin YouTube terugblikt op het afgelopen jaar, wordt in 2020 niet gepubliceerd, maakt het bedrijf bekend in een verklaring op Twitter.

Met Rewind blikt YouTube sinds 2010 terug op het jaar, met onder meer een rol voor populaire videomakers, verwijzingen naar herkenbare gebeurtenissen en internetcultuur.

"Maar 2020 is anders. En het voelt niet goed om door te gaan alsof dat niet zo is", schrijft YouTube over de keuze om dit jaar geen video uit te brengen.

Het bedrijf ziet Rewind als een manier om een eer te bewijzen aan de videomakers die het platform rijk is, "of je er nou van houdt - of alleen 2018 herinnert". Dat is een verwijzing naar de slecht ontvangen video die YouTube twee jaar geleden maakte.

De 8 minuten durende video kreeg veel kritiek en werd binnen enkele dagen de slechtst gewaardeerde video op de site. YouTubers uitten onder meer de kritiek dat Rewind dat jaar geen representatief overzicht van populaire video's van het afgelopen jaar was.