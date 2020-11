ByteDance, eigenaar van de populaire videoapp TikTok, heeft van het Amerikaanse hof van beroep tot 14 december de tijd gekregen om bepaalde documenten in te dienen in zijn bezwaarprocedure. Het Chinese concern maakte eerder deze week bezwaar tegen het bevel van president Donald Trump om alle Amerikaanse activiteiten van TikTok over te doen aan een partij in de Verenigde Staten.

Trump ging in september akkoord met een deal tussen Bytedance, Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse onderdelen zouden worden ondergebracht in een nieuw bedrijf: TikTok Global.

De deadline voor die gedwongen deal zou eigenlijk donderdag aflopen. Te midden van alle onderhandelingen, rechtszaken en de verkiezing van Joe Biden tot president, is de status van de deadline onduidelijk geworden.

Bytedance stapte deze week niet alleen naar de rechter voor om bezwaar te maken tegen het decreet van Trump, maar vroeg het ook specifiek uitstel aan om de voorwaarden van de deal af te ronden.

'Ministerie van Handel gaat decreet nog niet handhaven'

Volgens The Wall Street Journal is het Amerikaanse ministerie van Handel in ieder geval niet van plan om het decreet te handhaven en het nog tegensputterende TikTok op zwart te zetten. De zakenkrant schrijft dat het ministerie eerst het verdere verloop van het juridische proces wil afwachten.

De app met meer dan 100 miljoen Amerikaanse gebruikers ligt al enige tijd zwaar onder vuur in de VS. Volgens de regering-Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via het Chinese moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid terecht komen.

De president eiste daarom dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een Amerikaanse partij worden verkocht. In een ander decreet eiste Trump dat het aanbieden van TikTok in de appwinkels door Apple en Google verboden zou worden, maar dat werd door een rechter geblokkeerd.