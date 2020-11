Begin september startte de Duitse politie een onderzoek naar het overlijden van een patiënt, nadat deze vanwege een ransomwareaanval naar een ander ziekenhuis moest worden gebracht. WIRED meldt donderdag dat uit het onderzoek blijkt dat de ransomwareaanval niet de directe oorzaak is voor het overlijden van de patiënt.

Een ziekenhuis in Düsseldorf werd begin september getroffen door een ransomwareaanval, waardoor computersystemen plat kwamen te liggen. Een patiënt die naar het ziekenhuis zou worden gebracht met een ambulance, moest hierdoor uitwijken naar een ziekenhuis 30 kilometer verderop.

De politie startte daarop een onderzoek om te kijken of de ransomwareaanval de directe oorzaak was voor het overlijden van de patiënt. Het is voor het eerst dat een ransomewareaanval in verband wordt gebracht met het overlijden van een persoon.

De Duitse officier van justitie Markus Hartmann leidde het onderzoek. Tegenover WIRED zegt hij dat de vertraging door het omrijden niet doorslaggevend is geweest voor het overlijden van de patiënt. Daarom kan de ransomwareaanval niet als doodsoorzaak worden aangewezen, maar enkel de slechte medische conditie van de patiënt.

Wel waarschuwt hij dat als dit was gebeurd bij een patiënt die het nog wel had kunnen redden, de vertraging wel de doodsoorzaak had kunnen zijn. Al zal het wel moeilijk zijn om dit te bewijzen volgens Hartmann.