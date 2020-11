Speakerfabrikant Sonos gaat vanaf 2021 een betaalde streamingdienst voor radio aanbieden. Via Sonos Radio HD kunnen Sonos-klanten straks reclamevrij naar verschillende Sonos-radiostations luisteren in hogere kwaliteit.

Sonos Radio werd begin 2020 geïntroduceerd door de fabrikant. Deze dienst is sinds april gratis beschikbaar voor alle Sonos-klanten. Volgens Sonos wordt er steeds meer naar de radio geluisterd, daarom komt het bedrijf nu met een betaalde variant.

Sonos Radio HD zal meer radiostations aanbieden dan de gratis versie. Ook komt er een radiostation dat specifiek is gecureerd voor de Nederlandse luisteraars. Dit station gaat Radio á Gogo heten en is samengesteld in samenwerking met radio-dj Sander de Heer.

Volgens De Heer bevat het radiostation muziek van verschillende genres en is er elk uur in elk geval een nummer van een Nederlandse artiest te horen. Naast muziekzenders komen er ook speciale zenders met rustgevende geluiden, om bijvoorbeeld makkelijker in slaap te kunnen vallen.

De dienst is per direct beschikbaar in onder andere de Verenigde Staten en gaat daar 7,99 dollar kosten. Sonos Radio HD moet in 2021 in Nederland beschikbaar worden, het is nog niet duidelijk wat een abonnement op de radiodienst hier gaat kosten.