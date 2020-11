De software HPZone die de GGD's gebruiken om gegevens rond het bron- en contactonderzoek in te voeren, is niet geschikt als centraal systeem, zoals die nu tijdens de COVID-19-epidemie wel wordt ingezet. Dat blijkt uit een handleiding voor het systeem die koepelorganisatie GGD GHOR heeft verspreid, meldt de Volkskrant.

De onvolkomenheden werden publiekelijk zichtbaar toen het RIVM op 24 oktober en 28 oktober door problemen met de software niet de volledige cijfers van het aantal nieuwe besmettingen kon melden.

Volgens de Volkskrant ging het de eerste keer mis doordat een koppeling tussen HPZone en andere software (CoronIT, waarin coronatestafspraken worden ingepland en de uitslag kan worden bekeken) niet werkte. De tweede keer raakte HPZone overbelast nadat duizenden bron- en contactonderzoekers tegelijkertijd inlogden.

Een verklaring is dat HPZone bedoeld is voor gebruik door lokale GGD's, maar niet als landelijk systeem. HPZone "biedt geen ondersteuning tijdens een ingrijpende landelijke publieke gezondheidscrisis", blijkt uit het bericht dat de GGD-koepel heeft verspreid, aldus de Volkskrant.

Betrokkenen vertellen in de Volkskrant dat zij ondanks de onvolmaaktheid van HPZone moeten roeien met de riemen die ze hebben. Het gebruik van een alternatief systeem van de WHO dat speciaal voor bron- en contactonderzoek tijdens epidemieën is gemaakt, bleek begin dit jaar tijdens de eerste golf geen optie.

NU.nl heeft navraag gedaan bij de GGD GHOR, maar op dit moment nog geen reactie ontvangen.