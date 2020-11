ByteDance, het Chinese bedrijf achter videoapp TikTok, is in de Verenigde Staten naar het hof van bezwaar gestapt om te voorkomen dat het bedrijf zijn Amerikaanse tak later deze week moet ontmantelen.

Het bedrijf maakt bezwaar tegen het aflopen van een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump van 14 augustus. Dat gaf TikTok negentig dagen de tijd om zijn Amerikaanse operaties van de hand te doen. Om te voorkomen dat TikTok na donderdag in de ban wordt gedaan, heeft ByteDance het uitstel aangevraagd.

Het Chinese bedrijf heeft inmiddels een deal gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. De partijen richten een nieuw bedrijf op, TikTok Global, voor het beheer van de Amerikaanse onderdelen. ByteDance zegt de extra tijd nodig hebben om de voorwaarden voor de deal af te ronden.

Ook maakt het bezwaar tegen Trumps decreet in het algemeen. ByteDance vraagt het hof om het decreet te beoordelen op zijn rechtmatigheid. Het bedrijf stelt dat het decreet ongrondwettelijk is.

Het Witte Huis beschouwt TikTok als een veiligheidsrisico: gegevens van Amerikaanse gebruikers zouden gedeeld kunnen worden met de Chinese Communistische Partij. Het risico zou afgewend zijn met het ontstaan van TikTok Global: Trump heeft voor de ontwikkelingen zijn "zegening" gegeven.

Een ander decreet van Trump, waarmee het aanbieden van TikTok in de appwinkels door Apple en Google verboden zou worden, werd door een rechter geblokkeerd.