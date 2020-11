De Nederlandse clouddienst STACK stopt met zijn pakket waarmee gebruikers gratis 1 TB opslagruimte kregen. Klanten kunnen hun opgeslagen bestanden downloaden, waarna de gegevens worden verwijderd of overstappen op de betaalde versie.

Het besluit volgt na twee incidenten waarbij data van niet-betalende STACK-gebruikers verloren zijn gegaan, meldt TransIP, het bedrijf achter de opslagdienst. In tegenstelling tot de betaalde versie worden van de gratis optie geen back-ups gemaakt.

Mensen die hun STACK-account minstens een jaar niet hebben gebruikt, hebben tot 24 november de tijd om in te loggen om de gegevens binnen drie maanden te downloaden. Doen zij dat niet, dan worden de gegevens op die dag verwijderd.

Gebruikers die STACK het afgelopen jaar wel hebben gebruikt, hoeven niet per se binnen twee weken in te loggen, maar hebben eveneens drie maanden de tijd om hun gegevens te downloaden, tenzij ze overstappen op de betaalde versie van de opslagdienst.

De gegevens van accounts zonder abonnement worden in de week van 8 februari verwijderd, maakt TransIP bekend in een e-mail aan klanten. TransIP neemt op dit moment geen nieuwe STACK-klanten aan, maar upgradet alleen bestaande klanten. Zij kunnen kiezen voor 250 GB, 1.000 GB of 2.000 GB aan opslagruimte.