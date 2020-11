Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft dinsdag een officiële aanklacht ingediend tegen webwinkel Amazon. Volgens Vestager misbruikt Amazon zijn dubbelrol als aanbieder van een verkoopplatform waarop het zelf ook producten verkoopt, om met onafhankelijke verkopers te concurreren.

"We moeten zorgen dat dit soort platforms de concurrentie niet in de weg zitten", zegt Vestager. "Data van onafhankelijke verkopers mag niet door Amazon gebruikt worden, als Amazon zelf een concurrent is."

Als aanbieder van een marktplaats heeft Amazon volgens de Europese Commissie toegang tot zakelijke data van bedrijven die niet publiekelijk beschikbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aantal bestelde producten en het aantal online bezoekers dat verkopers op hun aanbiedingen hebben gehad. Dit zou voornamelijk in Duitsland en Frankrijk gebeuren.

Amazon krijgt van de Europese Commissie enkele weken de tijd om op de aanklacht te reageren. Een woordvoerder van Amazon zegt tegen Engadget dat het bedrijf zich niet herkent in de bevindingen van Brussel. Amazon zegt "er alles aan te doen om te zorgen dat de Europese Commissie de feiten begrijpt". Het bedrijf zegt op de mondiale retailmarkt een kleine rol te spelen en voegt toe dat "meer dan 150.000 Europese bedrijven spullen verkopen via Amazon-winkels, wat tientallen miljarden euro's oplevert, evenals honderdduizenden banen".

Tweede onderzoek gestart

De Commissie heeft ook een tweede onderzoek ingesteld waarin de mogelijke voorkeursbehandeling van Amazons eigen producten wordt bekeken. Daarbij wordt ook onderzocht of winkels die van Amazons logistieke systemen gebruikmaken eveneens een voortrekkersrol krijgen.

De aanpak van Amazon wordt al langer met argwaan bekeken door autoriteiten in verschillende landen. In 2018 startte de Duitse mededingingsautoriteit een onderzoek naar de dubbelrol van Amazon als verkoopplatform en verkoper van eigen producten. Ook in de VS wordt deze kwestie onderzocht.