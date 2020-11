De Chinese smartphonefabrikant Huawei is van plan om zijn merk Honor te verkopen voor 100 miljard yuan (12,8 miljard euro), meldt persbureau Reuters op basis van anonieme ingewijden.

De dochteronderneming van het Chinese bedrijf zou in handen komen van een consortium waar onder meer Digital China, een distributeur van smartphones, onderdeel van uitmaakt. Minstens drie investeringspartijen met steun van de Chinese overheid zouden ook een aandeel in het bedrijf krijgen.

Huawei richtte Honor in 2013 op. Het bedrijf opereert veelal onafhankelijk van Huawei. Honor richt zich met name op de markt voor goedkopere toestellen, terwijl Huawei concurreert met de vlaggenschepen van onder meer Samsung en Apple.

Met de verkoop wil Huawei zich richten op het hogere segment van de smartphonemarkt, aldus de bronnen van Reuters. Het bedrijf wilde tegenover het persbureau niet reageren, maar treedt mogelijk later deze week naar buiten met nieuws.

VS beschuldigt Huawei van spionage

Huawei zit in zwaar weer door sancties van de Verenigde Staten. Het land stelt dat het Chinese bedrijf, dat ook apparatuur voor telecomnetwerken maakt, een veiligheidsrisico vormt.

Volgens de VS opereert Huawei als een pion van Peking. Het bedrijf zou door China gebruikt worden om op het Westen te spioneren. De VS wijst daarvoor met name naar apparatuur voor 5G-netwerken. Concreet bewijs daarvoor is nooit openbaar gemaakt en Huawei ontkent de aantijgingen.

Met de verkoop van Honor aan een andere partij is het volgens analisten mogelijk dat Honor niet langer onder sancties van de VS valt.