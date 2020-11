SoftBank wil robotmaker Boston Dynamics mogelijk van de hand doen. Volgens ingewijden van Bloomberg is het bedrijf in gesprek met de Zuid-Koreaanse automaker Hyundai, dat veel van robots gebruikmaakt in zijn fabrieken, over een overname.

Boston Dynamics is onder meer bekend van zijn robothond Spot en de mensachtige robot Atlas. Het bedrijf ontstond begin jaren negentig na een project op het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een vooraanstaande Amerikaanse universiteit. In 2013 werd het bedrijf door Google gekocht, om het na vier jaar aan SoftBank te verkopen.

Een deal met Hyundai zou volgens de ingewijden 1 miljard dollar (ruim 846 miljoen euro) kunnen opleveren. Het is echter niet bekend hoever de gesprekken zijn gevorderd.

Woordvoerders van de bedrijven willen tegenover Bloomberg niets kwijt. Hyundai zegt "constant verschillende investeringen en partners" te onderzoeken. Boston Dynamics laat weten "door te gaan met het enthousiasmeren van partners voor commerciële banden".

Sinds Boston Dynamics onderdeel van SotfBank is, heeft het bedrijf meer moeite gestoken in het commercieel uitbrengen van zijn robots. Zo is de robothond Spot sinds vorig jaar te koop. Het apparaat werd onder meer in Tsjernobyl ingezet om straling te meten. Ondanks de verkoop van robots en de aandacht voor het bedrijf genereert Boston Dynamics nog geen winst.