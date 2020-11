Een voormalig programmeur van Microsoft heeft negen jaar celstraf gekregen, omdat hij voor ruim 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) van het bedrijf stal. Dat maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend op zijn website. De man gebruikte accounts van andere werknemers om digitale cadeaukaarten te stelen.

De 26-jarige Oekraïner werd vorig jaar opgepakt. Hij werkte sinds 2016 bij Microsoft, maar werd in 2018 ontslagen nadat het bedrijf hem met fraude had geconfronteerd. Als programmeur had hij onder meer de taak om online winkels van Microsoft te testen.

De man misbruikte zijn positie om digitale cadeaukaarten te stelen. Hij verkocht ze vervolgens op het internet. Van het geld kocht de Oekraïner onder meer een huis van 1,6 miljoen dollar en een Tesla ter waarde van 160.000 dollar.

Een jury bepaalde in de rechtszaak dat de man in totaal achttien overtredingen had begaan, waaronder identiteitsdiefstal en witwassen. Om zijn sporen te wissen gebruikte hij drie e-mailaccounts van andere werknemers. Deze accounts hebben zo'n 10,1 miljoen dollar aan digitaal tegoed weggesluisd.

Naast de opgelegde gevangenisstraf moet de man ook nog eens 8,3 miljoen dollar aan schadevergoeding betalen.