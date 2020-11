De Kiesraad gaat de berekening van de verkiezingssoftware OSV bij de gemeenteverkiezingen op 18 november handmatig controleren. Inwoners van drie gemeenten in Groningen en vier in Noord-Brabant gaan die dag naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente waar zij vanaf 2021 onder vallen.

De in het stemlokaal uitgebrachte stemmen worden altijd handmatig geteld. De stembureaus sturen die optelsom vervolgens naar de gemeente. Bij de gemeente worden de optelsommen van alle stembureaus uit die gemeente vervolgens in de software OSV ingevoerd.

De software telt de resultaten per stembureau ook bij elkaar op. De Kiesraad gaat nu controleren of dat goed gebeurt: komt bij handmatig tellen dezelfde uitkomst naar boven als de OSV heeft berekend?

Het is voor het eerst dat de Kiesraad deze handmatige extra controle op gemeentelijk niveau uitvoert.

Bij landelijke verkiezingen (zoals voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement) sturen gemeenten hun uitslagen ook weer door naar hoofdstembureaus. Die gebruiken OSV opnieuw om de resultaten bij elkaar op te tellen. De Kiesraad controleert op dat punt wel of de software bij het optellen geen fouten heeft gemaakt.

Aantal gemeenten gaat met drie omlaag naar 352

Na de verkiezingen op 18 november ontstaat op 1 januari in Groningen de nieuwe gemeente Eemsdelta. De gemeente is een fusie van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

In Noord-Brabant verdwijnt een gemeente: Haaren, maar komt er geen nieuwe voor in de plaats. Het grondgebied met verschillende dorpen wordt vastgemaakt aan de omliggende gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd de suggestie gewekt dat de Kiesraad de OSV ook bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 handmatig gaat controleren. Daar is vooralsnog geen sprake van.