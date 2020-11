Apple doet tijdelijk geen zaken meer met Pegatron, de Taiwanese fabrikant van iPhone-onderdelen. Volgens Bloomberg heeft het bedrijf regels van Apple rond studentenbaantjes overtreden.

Pegatron heeft studenten niet altijd als zodanig aangegeven en heeft hen ingezet als volwaardige werknemers. Studenten moeten soms overwerken en draaien nachtdiensten. Dat is in strijd met regels die Apple oplegt aan fabrikanten. Pegatron is een belangrijke leverancier als het gaat om iPhone-onderdelen.

"Pegatron heeft studenten niet als studenten aangegeven en heeft papierwerk vervalst om overtredingen van onze regels te maskeren", zegt een Apple-woordvoerder.

Apple zegt geen zaken met Pegatron te doen totdat de problemen zijn opgelost en het bedrijf aan de regels voldoet. Een manager van Pegatron die het studentenprogramma overzag, is inmiddels ontslagen.

Pegatron heeft op twee plekken, in het Chinese Sjanghai en Kunshan, overtredingen ontdekt. Het bedrijf heeft actie ondernomen en zegt procedures voor studentenwerk aan te scherpen. Het is niet bekend wanneer Apple zijn zaken met Pegatron hervat.