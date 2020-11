Virgin Hyperloop heeft zondag voor het eerst een test met personen uitgevoerd. In het Amerikaanse Nevada werden passagiers op hoge snelheid door een buis vervoerd, laat het transportbedrijf weten.

Hyperloop-pods rijden door een bijna-vacuüm tunnel. Vanwege het ontbreken van luchtweerstand kunnen ze zeer hoge snelheden bereiken. Tot nu toe werden de pods steeds getest zonder mensen.

Zondag stapten twee medewerkers van Virgin Hyperloop voor het eerst in een Hyperloop-trein, nadat de test eerder al vierhonderd keer was uitgevoerd zonder personeel. De medewerkers legden 500 meter af in vijftien seconden. Daarbij werd een snelheid van 172 kilometer per uur gehaald. Uiteindelijk wil Virgin een snelheid van 1.000 kilometer per uur behalen.

De snelheid was beperkt vanwege de korte testbaan. De passagiers noemden de rit soepel en hadden "helemaal niet" het gevoel in een achtbaan te zitten. Virgin Hyperloop hoopt in 2030 commerciële ritten aan te bieden.

SpaceX-topman Elon Musk bedacht de hyperloop in 2012. Het idee van de hyperloop is gebaseerd op de techniek van zogeheten maglevtreinen. Die gebruiken elektromagneten om zwevend voortgestuwd te worden. Vanwege de verminderde luchtweerstand kan de hyperloop veel hogere snelheden behalen. In 2017 haalde Virgin Hyperloop zijn hoogste snelheid tot nu toe, namelijk 386 kilometer per uur.