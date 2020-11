Twitter heeft sinds de Amerikaanse verkiezingen van afgelopen dinsdag 37 procent van alle tweets van president Donald Trump voorzien van een waarschuwingslabel, meldt CNN.

Het sociale mediaplatform kondigde van te voren aan dat het veelbekeken tweets die desinformatie verspreiden over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van een waarschuwing zou voorzien. Twitter besloot uiteindelijk dat 16 van de 43 tweets die president Trump sinds dinsdag verstuurde een label moesten krijgen.

Gebruikers kunnen door op dat label te klikken zien wat er in de tweet staat.

In deze tweets beweerde Trump onder andere dat de verkiezingen gestolen werden, en dat er grootschalige stemfraude plaatsvond. Hij leverde hiervoor geen bewijs.

Trump zegt naar de rechter te stappen om stemfraude aan te vechten. Al voor de verkiezingen beweerde hij regelmatig dat er gefraudeerd zou worden met poststemmen.

Terwijl Democraten de afgelopen maanden veelvuldig van de mogelijkheid om per post te stemmen gebruik maakten, raadde Trump dat zijn achterban juist af.

Geen voorkeursbehandeling meer

Verschillende televisienetwerken in de Verenigde Staten riepen Democraat Joe Biden vrijdagavond uit tot winnaar van de Amerikaanse verkiezingen. Donald Trump wordt daarmee een van de weinige Amerikaanse presidenten die niet herkozen is.

Twitter heeft vrijdag laten weten dat Trump, als hij vanaf 20 januari geen president meer is, geen voorkeursbehandeling meer krijgt op het platform. Dat betekent onder andere dat tweets die in strijd zijn met het beleid van Twitter niet per se meer voorzien worden van een waarschuwing, maar kunnen worden verwijderd.