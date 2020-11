De klassieke sci-fi gameserie Mass Effect wordt begin volgend jaar opnieuw uitgegeven in verbeterde vorm. Maker Bioware kondigde de langverwachte remaster zaterdagavond aan.

Mass Effect Legendary Edition komt uit op pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S. De heruitgave bevat alle single-player content uit de oorspronkelijke Mass Effect-trilogie en is speelbaar in 4K Ultra HD.

Ook kondigde Bioware aan dat er wordt gewerkt aan een nieuwe Mass Effect-game. Daarover is verder weinig bekend.

De reeks besloot zijn oorspronkelijke trilogie met Mass Effect 3 in 2012. In totaal werden er tot 2014 zo'n 14 miljoen exemplaren van de games verkocht. De daaropvolgende game, Mass Effect: Andromeda werd in 2017 met weing enthousiasme ontvangen door fans en critici.