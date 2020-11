Netflix experimenteert in Frankrijk met een eigen kanaal waarop het verschillende series en films gaat uitzenden. Dit 'Direct'-kanaal is onderdeel van de webversie van Netflix, meldt het bedrijf vrijdag.

De on-demanddienst test de functie in Frankrijk omdat er daar nog veel vraag is naar een traditioneel TV-kanaal waarbij de dienst 'zelf' kiest wat je kijkt. Franse Netflix-abonnees krijgen op het kanaal een keur aan aanbod uit Frankrijk en Europa te zien.

De nieuwe functie wordt sinds vrijdag langzaam uitgerold in Frankrijk. De bedoeling is dat alle Franse Netflix-abonnees er vanaf december toegang toe hebben. Het is nog niet bekend of Netflix van plan is het kanaal ook naar andere landen uit te rollen.