Ruim je telefoongeheugen op met WhatsApp en wees de aliens de baas in XCOM 2 Collection.

WhatsApp

WhatsApp maakt het makkelijker om je telefoon op te ruimen en introduceert spoedig de optie voor 'verdwijnende berichten'. Als je WhatsApp al een tijdje gebruikt, is de kans groot dat je telefoongeheugen aardig volstaat met foto's, gifs, video's of andere bestanden die je via deze app ontvangen hebt. Onder het kopje 'opslag beheren' vind je een nieuw overzicht waarmee je video's en foto's in één klik kunt selecteren en verwijderen.

Daarnaast rolt WhatsApp de functie om berichten te laten verdwijnen uit. Als je deze modus inschakelt worden al je appjes, inclusief foto's en video's, na zeven dagen automatisch verwijderd uit de app. Zo geef je jouw berichten een digitale vervaldatum.

Download WhatsApp voor iOS of Android (gratis)

XCOM 2 Collection

Nu smartphones en tablets steeds dichter bij de kwaliteit van spelcomputers komen, maken ook steeds meer spellen van deze consoles de overstap naar iOS en Android. XCOM 2 Collection is hier het recentste voorbeeld van.

Het volledige spel maakt de overstap naar mobiel met indrukwekkende beelden en een uitgebreid verhaal. In XCOM 2 ga je de strijd aan met aliens die de aarde hebben overgenomen. Dit doe je met tactische gevechten waarin je jouw manschappen om beurten bestuurt. Ben je klaar met een missie, dan keer je terug naar je basis waar minstens zoveel tactische beslissingen gemaakt moeten worden als op het slagveld.

Hoewel XCOM 2 Collection geen in-app aankopen heeft, is de aanschafprijs van 27 euro wel fors. Daarom raden we het spel vooral aan als je een tablet hebt om het op te spelen. Het grote scherm komt goed van pas en doet in dat geval niet onder voor de versie van het spel dat je op spelcomputers kunt spelen.

Download XCOM 2 Collection voor iOS (27,99 euro)

Clips

Apples toegankelijke videobewerkingapp Clips is er nog toegankelijker op geworden. Een grote update naar versie 3.0 voegt de optie toe om HDR-video's te bewerken, vooral handig als je een iPhone hebt die deze videostandaard ondersteunt. Je kunt daarnaast verticale en horizontale video's maken en deze in verschillende beeldverhoudingen bijsnijden.

De hele interface van de app is ook op de schop gegaan, waardoor grafische effecten gemakkelijker geselecteerd worden en je sneller een van de nieuwe stickers over je foto of video kunt plaatsen. Dat maakt van Clips een fijne gratis app voor iedereen die zijn foto's en video's er met weinig moeite net wat leuker uit wil laten zien.

Download Clips voor iOS (gratis)