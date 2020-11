In de Spaanse steden Barcelona en Santiago de Compostela moeten vanaf 2022 vliegende taxi's mensen gaan vervoeren. Dat stelt de Spaanse luchtvaartautoriteit Enaire in een persbericht.

De luchttaxi's zijn onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Spanje wil aan de rest van Europa laten zien hoe vliegende taxi's effectief ingezet kunnen worden.

"We moeten mobiliteit in de stad naar de derde dimensie brengen: de lucht", aldus Enaire-topman Ángel Luis Arias op een online persconferentie. "En dat moeten we zo effectief en duurzaam mogelijk doen."

Enaire heeft nog niet gezegd wat voor taxi's precies gebruikt worden voor het project. Meerdere bedrijven maken inmiddels autonome, vliegende drones die mensen kunnen vervoeren.

In de afgelopen jaren zijn vergelijkbare taxiprojecten opgestart, waaronder in Duitsland. Daar maakte de eerste vliegende taxi in 2019 een testvlucht.