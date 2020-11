Google gaat een nieuwe bewerkfunctie in de Google Foto's-app alleen beschikbaar maken voor gebruikers met een abonnement. Dat blijkt uit code in de app die is opgemerkt door XDA Developers.

"Als lid van Google One heb je toegang tot extra bewerkopties", leest de code. De techreus biedt gebruikers al langer de mogelijkheid om voor 2 euro per maand een Google One-abonnement met extra opslag af te sluiten.

Sommige gebruikers merken op dat zij al tegen de betaalmuur in de app aanlopen. Ze kunnen specifieke bewerkingen alleen doen met een abonnement.

Google bevestigt de plannen tegenover The Verge. Volgens het bedrijf wordt de gratis Color Pop-functie niet weggehaald, maar is een verbeterde versie alleen toegankelijk voor One-abonnees. De uitrol hiervan begon eerder dit jaar.

Color Pop bij meer foto's

Met Color Pop kunnen gebruikers de kleuren van foto's verbeteren. De betaalde versie moet ook werken met foto's die zonder de portretmodus op een smartphone zijn gemaakt.

Het bedrijf wil niet zeggen of andere bewerkfuncties ook achter een betaalmuur worden geplaatst.