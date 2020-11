De voor 2021 geplande iPhone 13 Pro wordt voorzien van een betere ultrawide-camera, meldt de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-Chi Kuo volgens MacRumors.

De nieuwe ultrawide-camera zou een lens bestaande uit zes onderdelen gebruiken en automatisch scherpstellen. De huidige lens heeft vijf elementen en een vast brandpunt.

Het is volgens Kuo de noemenswaardigste upgrade in de iPhone 13 waar nu details over bekend zijn.

Apple zou het ontwerp van de smartphone niet veranderen, waardoor hij er hetzelfde uitziet als de iPhone 12. Net als bij dat toestel verschijnen er vier modellen.

'Iets kleinere inkeping in iPhone 13'

Volgens eerdere geruchten zal de inkeping bovenaan het iPhone 13-scherm iets kleiner zijn dan bij voorgaande toestellen. Verder is nagenoeg niets gelekt over de geplande toestellen.

Apple verkoopt de iPhone 12 nog maar net. De nieuwe smartphones hebben een ontwerp dat gebaseerd is op onder andere de iPhone 5 en iPad Pro, met een metalen band rond de zijkant. Magneten achterop laten gebruikers opladers en andere accessoires draadloos verbinden.