Wat is de beste grote bluetoothspeaker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een bluetoothspeaker luister je draadloos naar muziek vanaf je telefoon of computer. Deze speakers hebben altijd een accu en zijn dus geschikt om makkelijk te verplaatsen. Er zijn speakers in verschillende maten. Grotere speakers (groter dan 2 liter) kunnen meestal luider afspelen. Handig als je muziek wil luisteren in een grotere ruimte. Door de omvang zijn ze soms wel wat minder praktisch om mee te nemen.

De Consumentenbond test bluetoothspeakers onder meer op geluidskwaliteit, technische kwaliteit, accuduur en bedieningsgemak. Er zijn in totaal 57 verschillende speakers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Bij de veertien grote modellen die zijn getest komt een speaker van Sony als Beste uit de Test. Een speaker van JBL is de Beste Koop.

Dit model van de vernieuwde XB-serie is meteen de beste grote speaker uit de test. Hij is zo'n 32 cm lang en weegt bijna 3 kilo. Je sjouwt dus wel aardig wat mee.

Dit gewicht houdt verband met de vrij grote accu. Door deze accu kun je op een volle lading wel zo'n 27 uur muziek luisteren en dat is indrukwekkend. Lange accuduur betekent ook minder vaak hoeven opladen, en dat betekent een langere levensduur op de langere termijn.

Er zit, net als bij veel concurrenten, een 'lichtshow' op de speaker die je aan of uit kunt schakelen. Met de lichten aan gaat de accu zeven uur korter mee.

Gelukkig krijg je voor de grotere omvang en het gewicht ook een speaker die zonder veel vervorming zeer luid kan afspelen. Het geluid van de speaker klinkt ruimtelijk en prettig. Hij heeft ook een flinke bas. Sommigen ervaren dat als iets te veel en het gaat ten koste van wat detail in het geluid.

Verder kun je handsfree bellen via de speaker, kun je je smartphone opladen via de USB-aansluiting en is er een app waarmee je hem kunt bedienen.

De JBL is net wat goedkoper dan de nieuwe Sony, maar scoort nog behoorlijk goed. Hij is daarmee de Beste Koop. Het model is ook wat ouder en de richtprijs daalt vaak met de jaren. Vergeleken met de Sony is hij een stuk kleiner en lichter en dus makkelijker mee te nemen. Hij valt net aan in de categorie grote speakers.

Maar heel lang zonder opladen speelt hij niet, slechts zo'n zes uur op een volle lading. En dat is met de lichteffecten uitgeschakeld. Lichteffecten heeft de JBL namelijk ook, net zoals de Sony.

Het geluid is goed. De speaker kan alle soorten muziek goed aan en brengt het tot leven. Ook de lage tonen zijn goed. Al kan de bas, net als bij de Sony, voor sommige mensen wat aan de zware kant zijn.

De speaker is redelijk waterbestendig, wat handig kan zijn als je hem buiten wil gebruiken. Er is ook een app waarmee je de speaker kunt bedienen.

