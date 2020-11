Panasonic is in Japan een samenwerking met het spoorwegbedrijf JR EAST gestart. De bedrijven gaan met een soort stofzuiger oordopjes opzuigen die van het perron op het spoor zijn gevallen, meldt The Japan Times.

Uit het bericht blijkt dat de afgelopen jaren steeds vaker oordopjes op het spoor vallen. Tussen juli en september van dit jaar vielen volgens JR EAST 950 keer oordopjes op 78 stations in de regio Tokio. Dat komt neer op een kwart van alle spullen die op de spoorwegen vallen.

De meeste objecten worden met een soort grijper opgepakt, maar die is niet geschikt voor kleinere spullen, zoals oordoppen.

Panasonic heeft daarom een stofzuigerachtig apparaat gemaakt waarmee losse oordopjes gemakkelijker van de grond gepikt kunnen worden. Het apparaat wordt momenteel getest. Het is niet bekend hoeveel van dit soort zuigers er worden geleverd en op hoeveel stations ze worden ingezet.