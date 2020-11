De PlayStation 5 is op 19 november nog niet los in de winkel te koop. De spelcomputer is online te bestellen, of met een reservering bij de winkel op te halen. Sony wil daarmee lange rijen bij winkels voorkomen, schrijft het bedrijf donderdag.

Sony vreest dat er anders situaties ontstaan waarin consumenten onderling geen afstand kunnen houden en daardoor het risico op een coronabesmetting lopen. Mensen die hun PlayStation van tevoren bij een winkel besteld hebben, kunnen die wel ophalen. De vraag is dus of deze beslissing daadwerkelijk rijen voorkomt.

Afgelopen maand kon de PlayStation 5 al besteld worden en de spelcomputer was vrijwel meteen uitverkocht. Het is nog onbekend wanneer Nederlandse webwinkels nieuwe voorraden ontvangen.