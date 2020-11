De politie heeft in Den Haag een 19-jarige man opgepakt die tientallen phishing-kits maakte en verkocht. De kits maken het mogelijk om sites te maken die op echte bankensites lijken, maar heimelijk inloggegevens doorsluizen naar criminelen.

Volgens de politie is dit de eerste keer dat iemand die vermoedelijk dergelijke kits of panels produceert in Nederland is opgepakt. De man kwam een jaar geleden op de radar van de politie, toen zijn username bij een ander phishingonderzoek voorbij kwam. De man was waarschijnlijk al twee jaar actief.

Bij de aanhouding bleek hij een vuurwapen bij zich te hebben. Hij zit sinds halverwege oktober vast, en zal daar blijven tot de eerste zitting over drie maanden.

Een phishing-aanval houdt in dat een slachtoffer een mail krijgt met een link die bijvoorbeeld lijkt op een echte mail van de bank. Voert hij zijn gegevens in, dan worden die doorgestuurd naar de crimineel.