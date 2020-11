WhatsApp introduceert later deze maand wereldwijd een functie waardoor berichten na zeven dagen weer verdwijnen, zo maakte het bedrijf donderdag bekend op zijn website.

In het contactmenu van een chat verschijnt straks een knop waarmee de functie aangezet kan worden. Dat geldt ook voor beheerders van groepsapps, die voor de groep kunnen bepalen of berichten zullen verdwijnen.

Voorlopig gaat het om een periode van zeven dagen waarna de berichten worden verwijderd. Het is volgens WhatsApp een eerste stap. "We beginnen met zeven dagen. Dit zorgt voor meer gemoedsrust omdat gesprekken niet permanent zijn, terwijl het ook praktisch blijft omdat je niet vergeet waarover je aan het chatten was."

Ook foto's en video's zullen na zeven dagen verdwijnen als de gebruiker de functie aanzet.