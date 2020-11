Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna 6,9 miljoen Switch-consoles verscheept, blijkt uit kwartaalcijfers van de Japanse fabrikant (pdf). Sinds de introductie van de Nintendo Switch zijn er in totaal 68,3 miljoen stuks van verkocht.

In het afgelopen kwartaal werden 40 procent meer Switch-consoles verkocht dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat is opvallend, want dat was al een behoorlijk sterk jaar voor Nintendo, dat toen de goedkopere Switch Lite uitbracht.

Ook zijn er meer Nintendo Switch-systemen verscheept vergeleken met het voorgaande kwartaal: toen werden 5,68 miljoen spelcomputers verscheept.

Mario Kart 8 Deluxe blijft het bestverkochte spel voor de Switch. Hiervan zijn er inmiddels bijna 29 miljoen verkocht. Animal Crossing: New Horizons staat op de tweede plek met 26 miljoen verkochte exemplaren, gevolgd door Super Smash Bros. Ultimate (21,1 miljoen keer verkocht).

Nintendo bracht de afgelopen maanden weinig games uit. Super Mario 3D All-Stars, een collectie met eerder verschenen Mario-spellen, is inmiddels 5,2 miljoen keer verkocht. Van Paper Mario: The Origami King werden 2,8 miljoen stuks verkocht.

Vanwege de goede zaken heeft Nintendo zijn verwachtingen voor het lopende financiële jaar, dat tot maart 2021 loopt, bijgesteld. Het bedrijf verwachtte dit jaar eerst negentien miljoen exemplaren van de Switch te verkopen. Dat aantal is verhoogd naar 24 miljoen.