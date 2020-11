Dronemaker DJI heeft een opvolger van zijn Mavic Mini aangekondigd. De nieuwe drone heet DJI Mini 2 en vliegt volgens de maker ruim twee keer zo ver als zijn voorganger.

In optimale omstandigheden is het mogelijk om met de drone tot 10 kilometer ver te vliegen. De eerste Mavic Mini haalde een afstand van 4 kilometer. Het verschil qua bereik is te danken aan DJI's OcuSync 2, een draadloze verbinding die grotere afstanden en een stabielere connectie belooft. De drone vliegt met 31 minuten een minuut langer op een acculading dan het vorige model.

Met de DJI Mini 2 zijn beelden in 4K-resolutie met 30 beelden per seconde te schieten. De hoogste resolutie op de Mavic Mini lag op 2,7K. Het is ook mogelijk om in 1080p te filmen met 60 beelden per seconde.

Verder is het nu mogelijk om foto's te maken in RAW-formaat in plaats van alleen in jpeg. In dit formaat wordt meer informatie opgeslagen, zodat foto's daarna beter bewerkbaar zijn zonder kwaliteitsverlies.

Aan het uiterlijk van de drone is niets veranderd. Ze is nog steeds de kleinste drone van DJI, weegt wederom 249 gram en gebruikt dezelfde controller voor de besturing. De DJI Mini 2 is direct te koop en kost 459 euro.