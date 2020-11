Facebook en Instagram laten een melding aan Amerikaanse gebruikers zien, waarin staat dat er nog geen nieuwe president is. De melding verscheen nadat president Donald Trump woensdag voorbarig de winst claimde, schrijft TechCrunch.

"De stemmen worden geteld", staat in de melding van de popup, die boven in de apps wordt getoond. Gebruikers worden vervolgens met een druk op de knop naar het laatste nieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen gestuurd.

Bij de melding staat ook een tijdstip vermeld, zodat gebruikers weten wanneer de tekst voor het laatst is bijgewerkt. Naar verwachting duurt het dagen voordat de winnaar bekend is, omdat veel Amerikanen per post gestemd hebben. Het tellen van die stemmen duurt langer.

Facebook zegt tegen TechCrunch dat de melding vlak nadat Trump zijn overwinning claimde op het netwerk werd uitgestuurd. Trumps bericht werd op Facebook voorzien van een label waarin staat dat uitslagen op de verkiezingsnacht kunnen afwijken van de uiteindelijke uitslag.

Op Twitter werd hetzelfde bericht afgeschermd. Mensen kunnen hem nog wel lezen, maar pas als ze een waarschuwingslabel wegklikken. Retweeten kan ook alleen met commentaar. Met die extra drempel hoopt Twitter dat gebruikers beter nadenken over wat ze delen.

Video met overwinningsclaim blijft staan op YouTube

Overigens heeft YouTube een video laten staan waarin wordt geclaimd dat Trump de verkiezingen al heeft gewonnen. Volgens YouTube druist de video niet in tegen de regels over het delen van misinformatie rond de verkiezingen. De huidige regels zijn gericht op "het misleiden van kiezers over de tijd of plaats en op het demotiveren van mensen om te gaan stemmen", zegt een woordvoerder tegen The Verge.

Socialemediabedrijven gaven in aanloop naar de verkiezingen aan maatregelen te treffen om de verspreiding van onjuiste informatie tegen te gaan.