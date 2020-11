Webwinkelgigant Amazon gaat zijn slimme Echo-speakers in Nederland verkopen. De ingebouwde slimme assistent spreekt alleen nog geen Nederlands. Dat vertelt Amazon-topman Michele Butti aan NU.nl.

Het bedrijf gaat internationale versies van zijn Echo en Echo Dot-luidsprekers in Nederland aanbieden, die eerder dit jaar nog updates kregen.

De apparaten worden verkocht voor respectievelijk 100 en 60 euro. Ze zijn vanaf donderdag te bestellen, waarna de eerste modellen op 11 november worden geleverd.

De Echo-speakers ondersteunen de slimme assistent Alexa, die simpele vragen beantwoordt of bijvoorbeeld muziek kan aanzetten. Bij de internationale versies van beide speakers spreekt de assistent Brits Engels.

Over een mogelijk Nederlandse versie wil Butti niet uitwijden. "Op het moment hebben we nog niks om te laten zien", aldus de topman. Concurrenten Apple en Google bieden wel Nederlandstalige versies van hun stemassistenten aan.

Alexa geeft lokale antwoorden

Wel zegt Butti dat de in Nederland verkochte speakers je locatie gebruiken om antwoorden relevanter te maken. Wie vanuit Nederland vraagt naar de huidige koning, krijgt bijvoorbeeld te horen dat dit Willem-Alexander is. Eerder verwees de Engelstalige assistent automatisch naar het Britse koningshuis.

Amazon verkoopt al jarenlang zijn slimme speakers, maar heeft ze tot dusver niet in Nederland aangeboden. Wel was het mogelijk om ze via omwegen te importeren.

Eerder dit jaar begon Amazon met een webwinkel specifiek voor Nederland. Sindsdien worden gadgets zoals de Fire TV Stick ook in Nederland geleverd.