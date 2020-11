KPN heeft woensdag e-simabonnementen voor bestaande klanten geactiveerd. Dat maakte de provider bekend op zijn forum.

Een e-sim is een digitale versie van een gebruikelijke simkaart. Het verschil is dat er geen fysiek kaartje meer in de telefoon hoeft. Ook kan een e-sim naast een fysieke simkaart worden gebruikt en kun je er gemakkelijker mee van provider wisselen.

Bestaande klanten kunnen een e-sim direct via MijnKPN activeren. Voor nieuwe klanten duurt het nog enkele weken voordat de e-sim besteld kan worden.

Voor het gebruik van e-sim is wel een daarvoor geschikte telefoon nodig. Steeds meer (nieuwe) toestellen bieden die optie.

KPN is de laatste grote provider in Nederland die e-sim aanbiedt. T-Mobile activeerde het vorig jaar voor klanten en in juni van dit jaar volgde Vodafone.