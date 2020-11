Twitter heeft op de dag van de Amerikaanse presidentsverkiezing meerdere accounts geschorst vanwege misleiding. De accounts deden zich voor als onafhankelijk, maar plaatsten vergelijkbare berichten of verhulden hun ware identiteit.

Het account @SVNewsAlerts had meer dan 78.000 volgers en was in de afgelopen week met tienduizend volgers gegroeid. Het profiel presenteerde zichzelf als een snelle en betrouwbare bron voor onder meer Amerikaans nieuws.

Ook het account @Faytuks met elfduizend volgers is door Twitter geschorst. Tweets van beide profielen zijn tientallen keren gebruikt in berichten van de Russische staatsmedia Sputnik en RT (voorheen Russia Today).

Twee andere accounts waren actief onder de namen @FJNewsReporter en @Crisis_Intel. Sommige van de geschorste accounts riepen volgers in het verleden op anderen te volgen.

Facebook heeft ook actie ondernomen door pagina's met de namen SV News en FJ News ontoegankelijk te maken. Volgens het bedrijf hebben de eigenaren zich schuldig gemaakt aan misleiding.

Het is onduidelijk wie of welke partij achter de Facebook-pagina's en Twitter-accounts zit.

De acties van sociale media worden kritisch gevolgd om een herhaling van 2016 te voorkomen. Destijds bleek misleidende informatie miljoenen Amerikanen om de tuin te hebben geleid. Rusland probeerde met deze tactiek de verkiezingen te beïnvloeden.