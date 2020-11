Facebook en Twitter hebben een bericht en een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump woensdagochtend als mogelijk misleidend bestempeld. In het bericht stelt de verdedigende presidentskandidaat dat de Democraten de verkiezingen proberen te "stelen", zonder daar enig bewijs voor te leveren.

"We staan dik voor, maar ze (de Democraten, red.) proberen de verkiezingswinst te stelen", aldus Trump. "Dat zullen we nooit laten gebeuren. Stemmen kunnen niet uitgebracht worden nadat de bussen zijn gesloten!"

De tweet is niet verwijderd, maar door Twitters actie wel achter een waarschuwing geplaatst. "Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze tweet wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen", luidt die.

Twitter-gebruikers kunnen de waarschuwing wegklikken om de tweet te bekijken. Het bedrijf kondigde van tevoren aan op te zullen treden tegen mogelijk misleidende tweets tijdens de verkiezingen.

Op Facebook is het bericht alleen verzien van een waarschuwing: "Uiteindelijke resultaten kunnen verschillen van de aanvankelijke telling van de stemmen, aangezien het tellen van de stemmen nog dagen of weken na het sluiten van de stembussen zal doorgaan."

Nog geen call voor resultaten uit vier swingstates

Trump plaatste de berichten iets na 6.45 uur (Nederlandse tijd). Een kwartier later gingen de stembussen in het westen van de staat Alaska als laatste dicht. Op het moment van plaatsing van de berichten lijkt het op basis van de eerste voorlopige uitslagen nek aan nek te gaan tussen Trump en zijn rivaal Joe Biden.

Een kandidaat heeft 270 zogenoemde kiesmannen nodig om zich te verzekeren van vier jaar in het Witte Huis. De voorlopige uitslag van de staten Pennsylvania (20 kiesmannen), Michigan (16), Arizona (11) en Wisconsin (10) zullen waarschijnlijk bepalend zijn voor er een winnaar kan worden uitgeroepen.

De resultaten van de vier staten zijn nog niet gecalld. Dat betekent dat een of meerdere persbureaus of Amerikaans nieuwsmedia vaststelt dat het zeer waarschijnlijk is dat de winst naar een bepaalde kandidaat gaat.