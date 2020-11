De Autoriteit Financiële Markten (AFM) schrijft in een nieuw trendrapport dat het steeds lastiger wordt om toezicht te houden op grote techbedrijven als Google, Amazon en Microsoft. Deze bedrijven zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in de Europese financiële sector.

De toezichthouder zegt dat het belangrijk is dat er meer internationaal en sectoroverschrijdend samengewerkt wordt in het toezicht op de techreuzen. Dat toezicht verloopt op het moment soms lastig. Zo mag informatie tussen Nederlandse toezichthouders zoals de AFM en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet altijd gedeeld worden. De AFM mag veel gegevens alleen delen met andere financiële toezichthouders, dus niet met de AP.

In Nederland beperken de grote techbedrijven hun financiële inmenging vooralsnog tot betalingen. Zo is Apple voor Apple Pay een samenwerking aangegaan met diverse Nederlandse banken.

Tegelijkertijd laat een eerder dit jaar aangekondigde samenwerking tussen Deutsche Bank en Google volgens de AFM zien dat de grote techbedrijven ook op andere terreinen hun intrede doen in de financiële sector. Google levert niet alleen clouddiensten aan de grootste bank van Duitsland, maar gaat actief meewerken aan het bedenken van nieuwe financiële diensten.

Deze ontwikkelingen hebben volgens de toezichthouder effecten op de financiële sector in Europa. Ook in Nederland. Vanwege de grote klantenbestanden, krachtige merken en grote financiële reserves is het volgens de AFM te verwachten dat grote techbedrijven ook op andere terreinen van financiële dienstverlening snel een plek kunnen veroveren.

Stevige concurrentie voor banken

Banken en andere financiële partijen krijgen volgens de toezichthouder in toenemende mate te maken met zeer stevige concurrentie. Daarbij komt dat steeds meer bedrijven toegang zoeken tot persoonlijke financiële data van mensen.

Dat proces wordt niet alleen vergemakkelijkt door technologische ontwikkelingen, ook Europese regelgeving stimuleert dit. Daardoor houden niet alleen grote partijen als Google maar ook allerlei kleinere techbedrijven zich steeds meer met diensten bezig die eerst alleen door banken werden gedaan.