WhatsApp brengt een hulpmiddel uit waarmee meerdere gedeelde foto's, gifjes en video's in één keer verwijderd kunnen worden. Daarmee kunnen gebruikers snel ruimte vrijmaken op hun telefoon.

De nieuwe functie wordt in de komende week wereldwijd beschikbaar gemaakt voor gebruikers en is te vinden in de instellingen van de chatapp. Met het hulpmiddel kunnen gebruikers zelf bepalen welke informatie ze op hun telefoon bewaren of juist weggooien.

Momenteel is het op WhatsApp al mogelijk om foto's en video's te verwijderen, maar dan worden ze allemaal verwijderd. Met de nieuwe functie selecteren gebruikers zelf wat er gewist moet worden.

Ook kan WhatsApp zelf gedeelde berichten categoriseren, bijvoorbeeld in een mapje dat beelden 'groter dan 5 MB' bevat. Ook ontvangen berichten die al heel vaak zijn doorgestuurd, zoals lollig bedoelde filmpjes van het internet, kunnen in een map gebundeld worden om ze direct te verwijderen.