Twitter heeft zeker negentig Nederlandse accounts geschorst van gebruikers die berichten over de complottheorie QAnon plaatsten, aldus onderzoeksplatform Pointer. Aanhangers van deze complottheorie geloven dat de Amerikaanse president Donald Trump achter de schermen strijdt tegen een pedofiele en satanistische elite.

De complottheorie is uit de Verenigde Staten overgewaaid. In de afgelopen maanden heeft QAnon ook in Nederland aan populariteit gewonnen, concludeerde Nieuwsuur in september. Het actualiteitenprogramma trof in Facebook-groepen twaalfduizend unieke leden aan.

Het is onduidelijk hoe groot de impact van de negentig Twitter-accounts op het maatschappelijke debat was. Uit voorbeelden van Pointer blijkt dat een aantal accounts enkele honderden volgers had. Het grootste verwijderde profiel had 5.609 volgers, aldus Pointer, maar het is onduidelijk hoe ver de invloed van dit account reikt.

Twitter kondigde in juli aan QAnon aan te pakken. Het bedrijf verwachtte destijds dat 150.000 accounts met de aangescherpte maatregelen, waaronder een permanente schorsing van profielen, te maken zouden krijgen.