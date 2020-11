Twitter gaat vanaf dinsdagavond labels toevoegen aan tweets die beweringen doen over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen voordat die daadwerkelijk bekend is. Het bedrijf maakte maandag meer details bekend over het beleid om desinformatie rond de verkiezingen te bestrijden.

De labels zijn specifiek bedoeld voor accounts van politici, Twitter-gebruikers met een bereik van meer dan 100.000 volgers en tweets die viral gaan met minstens 25.000 retweets of vind-ik-leuks.

De Amerikaanse verkiezingen, die dinsdag lokale tijd plaatsvinden, bestaan feitelijk uit aparte verkiezingen in alle vijftig staten. Tegelijkertijd vinden er ook verkiezingen plaats voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Twitter beschouwt de resultaten pas als definitief als ze "zijn aangekondigd door een bevoegde ambtenaar of door minstens twee betrouwbare nieuwskanalen".

Het socialemediaplatform gaat ook ingrijpen als iemand onbetrouwbare informatie probeert te retweeten. De gebruiker wordt dan eerst op de feiten gewezen voordat hij of zij de tweet daadwerkelijk kan plaatsen.

Wordt een tweet voorzien van een label, dan zal deze minder snel op de tijdlijn van Twitter-gebruikers verschijnen. Tweets die oproepen tot geweld of op een andere manier gevaarlijk lijken, kunnen harder worden aangepakt.