Criminelen hebben toegang gekregen tot de WhatsAppaccounts van ambtenaren van de gemeente Den Bosch, waaronder die van het hoofd communicatie. Dat schrijft Omroep Brabant maandag.

De omroep kreeg een document in handen waarin de politie de gemeente waarschuwt voor de WhatsAppfraude. Ook elders in Nederland zijn burgemeesters, wethouders en bestuurders getroffen.

Het gaat om fraude via een verificatiecode, die naar de getroffen telefoons gestuurd werd. Daarna werd gevraagd of de verificatiecode terug kon worden gestuurd. Gebeurde dat, dan konden criminelen inbreken in het WhatsAppaccount van de gebruiker.

Op deze manier kregen de criminelen toegang tot de berichtgeschiedenis van de ambtenaren. Ook was het mogelijk om contacten van de ambtenaren om geld te vragen.

Medewerkers van de gemeente Den Bosch zijn gevraagd om tweestapsverificatie in WhatsApp aan te zetten. Dat is een methode die het moeilijker maakt om toegang tot een account te krijgen, omdat WhatsApp via een andere weg dubbelcheckt of je ook echt de juiste gebruiker bent.