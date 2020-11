Een gemanipuleerde video waarin het lijkt alsof de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden vergeet in welke staat hij zit, is ruim een miljoen keer op Twitter bekeken. Dat schrijft persbureau Associated Press maandag.

In de video loopt Biden een podium in Florida op, en roept het publiek toe: "Hello, Minnesota!" De video blijkt echter niet in Florida, maar in Minnesota te zijn opgenomen. De oorspronkelijke tekst op de foto achter het podium is door de maker van de gemanipuleerde video vervangen door de plaatsnaam 'Tampa, Florida'.

De video deed vanaf zondag de ronde en werd na een dag door Twitter aangemerkt als gemanipuleerde media.

Het is niet de eerste gemanipuleerde video van Joe Biden die in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen de ronde doet. Zo werd een video waarin Biden geïnterviewd wordt door journalist George Lopez zo afgeknipt dat het leek alsof de presidentskandidaat dacht dat hij het opnam tegen George Bush, in plaats van Donald Trump.

In het kamp van Trump-aanhangers wordt door sommigen getwijfeld aan de geestelijke gesteldheid van Biden vanwege diens hoge leeftijd. Ook campagnemedewerkers van Trump proberen deze geruchten regelmatig te voeden.