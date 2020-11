Facebook zou zijn eigen aangescherpte regels tegen nepnieuws hebben genegeerd, om een situatie te vermijden waarin Donald Trump Jr. geschorst kon worden. Dat vertellen bronnen aan The Washington Post.

Dat gebeurde onder andere op Facebook-dienst Instagram, waar een zogeheten 'strike' van het profiel van Trump Jr. werd verwijderd. Deze markeringen worden uitgedeeld als een account de regels overtreedt.

Bij een bepaalde hoeveelheid strikes riskeert een gebruiker permanent te worden verbannen van het platform. Facebook zou dit hebben voorkomen door bij de zoon van de president één strike te wissen, ondanks dat hij meermaals de regels tegen desinformatie overtrad.

Volgens de bronnen vreest Facebook kritiek. Als het bedrijf een prominent account van een Trump-steunend persoon wist, wordt het bedrijf mogelijk als bevooroordeeld afgeschilderd.

Het account van een politiek actiecomité dat Trump steunt zou ook zijn beschermd tegen de Facebook-regels, nadat hierop meermaals nepnieuws werd gedeeld.

Facebook lag onder vuur

Facebook lag eerder dit jaar onder vuur, omdat het bedrijf een Trump-bericht dat aanzette tot geweld liet staan. Later werden wel berichten met nepnieuws van de president gewist of gemarkeerd.

De Amerikaanse president beweert al langer dat techbedrijven bevooroordeeld zijn, door bijvoorbeeld nieuws dat kritisch over hem is hoog in zoekmachines te tonen. Volgens techreuzen komt dit door zoekalgoritmes die neutraal het meest relevante nieuws sorteren.