Facebook zou de eigen maatregelen tegen nepnieuws hebben genegeerd om een schorsing van Donald Trump jr., de zoon van de Amerikaanse president, te vermijden, meldde The Washington Post zondag op basis van bronnen.

Dat gebeurde onder andere op Facebook-dienst Instagram, waar een zogeheten strike tegen het profiel van Trump jr. werd verwijderd. Deze strikes worden uitgedeeld als de gebruiker van een account de regels overtreedt.

Bij een bepaalde hoeveelheid strikes riskeert een gebruiker een permanente ban. Facebook zou een ban van Trump jr. hebben voorkomen door een strike te wissen, hoewel de zoon van de Amerikaanse president meermaals de regels omtrent desinformatie had overtreden.

Volgens de bronnen deed Facebook dit uit angst voor kritiek. Als het sociale medium het account van een prominente aanhanger van de president wist, wordt het bedrijf mogelijk als bevooroordeeld afgeschilderd.

Facebook zou ook een politiek actiecomité dat president Trump steunt ondanks de verspreiding van nepnieuws een hand boven het hoofd hebben gehouden.

Het bedrijf lag eerder dit jaar onder vuur, omdat een bericht van Trump dat tot geweld aanzet niet werd verwijderd. Later werden berichten met nepnieuws van de president wel gewist of gemarkeerd.

De Amerikaanse president beweert al langer dat techbedrijven bevooroordeeld zijn en bijvoorbeeld kritische berichten over hem prominent in de zoekresultaten tonen. Volgens techreuzen bepalen neutrale algoritmes welk nieuws het relevantst is.