De populaire videoapp TikTok wordt in de Verenigde Staten niet in de ban gedaan. Een rechter heeft een streep gezet door het besluit van het ministerie van Handel om de app vanaf 12 november te verbieden in het land.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende op 6 augustus een decreet om TikTok te verbieden. Het Witte Huis stelt dat de van oorsprong Chinese app een bedreiging vormt voor de veiligheid van Amerikanen.

Het ministerie van Handel gaf op 18 september gehoor aan het decreet. Daarmee zou het faciliteren of ondersteunen van TikTok vanaf 12 november in de VS verboden worden. Dat zou waarschijnlijk tot gevolg hebben gehad dat Apple en Google de app uit hun appwinkels zouden halen.

TikTok is onder druk van het Witte Huis een deal aangegaan met Oracle. De bedrijven zouden samen een nieuw bedrijf oprichten, TikTok Global, om de Amerikaanse operatie van de videoapp te runnen. Trump heeft zijn goedkeuring voor deze deal gegeven.

TikTok heeft wereldwijd zo'n 700 miljoen gebruikers. In Europa is de app ongeveer net zo populair als in de VS: in beide regio's telt het sociale medium 100 miljoen gebruikers.